Дарья Мороз сообщила новость про дочь от Богомолова

Дарья Мороз предпочитает о своей личной жизни не распространяться. Однако известно, что актриса дважды была замужем. От второго супруга, режиссера Константина Богомолова, Дарья родила дочь Анну в 2010 году.

Однако спустя восемь лет Мороз оформила развод. Единственная наследница осталась жить с матерью. С Константином Богомоловым Дарья Мороз сумела сохранить человеческие отношения. Их дочь Анна регулярно видится с отцом, проводит с ним время, даже путешествует. А недавно 14-летняя Аня снялась в кино. Важной новостью актриса поделилась в своем официальном телеграм-канале.

"У Аньки случилась первая роль в кино. Оч ей горжусь! Символично, что снимали в Щелыково - там, где я в 17 лет играла ДИКАРКУ. Для меня это была третья картина и именно там мы познакомились с Клавой Коршуновой, у которой теперь дебютирует дочь", - объявила Дарья Мороз.

Отметим, что актриса сама пошла по стопам родителей, режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Ее дебют состоялся в возрасте трех месяцев в роли похищенного младенца в советском фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный…" режиссера Динары Асановой. Дарья продолжила сниматься в кино, будучи школьницей. Родители не влияли на выбор профессии Дарьи.