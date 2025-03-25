Трамп рассказал, как страны Евросоюза обчистили США

Европейские государства оказались для Соединенных Штатов хуже врагов. Такое заявление сделал во вторник, 25 марта, американский президент Дональд Трамп.

Как заявил политик в интервью Newsmax, страны Европы на протяжении 45 лет обдирали США, в то время как Вашингтон "был мягким и слабым". Это показало, что "часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов".

Похожим образом, по словам Трампа, вел себя и Китай, однако пришло время возвращать долги.

Ранее в Европе признали критическую зависимость от Соединенных Штатов, которую не удастся побороть в ближайшие годы, несмотря на любые инвестиции. Виной тому — технологическое отставание, а также политические разногласия внутри Евросоюза.

При этом в европейских государствах крайне недовольны потеплением российско-американских отношений. Немецкая газета Bild писала, что вся Европа дрожит в ожидании пакта Трампа и Путина — аллюзия на пакт Риббентропа и Молотова накануне Второй мировой войны.