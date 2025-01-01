Опасные погодные явления ждут жителей семи регионов

Порывистый ветер, осадки, метель и гололедица в ближайшие дни прогнозируют в семи субъектах Российской Федерации. Об этом рассказал в среду, 26 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, которого цитирует ТАСС, сильный ветер прогнозируется в Иркутской области и на юге озера Байкал — до 25 метров в секунду. В Забайкалье также ожидается понижение температуры сразу на десять градусов, сильный снег, гололедица и снежный накат.

В Бурятии, как предупредил Вильфанд, будет "близкая к этому" погода. Сильные осадки в форме мокрого снега и дождя ждут жителей Приморского края, ветер усилится до 20 метров в секунду.

Кроме того, в Кемеровской области, Туве и Хакасии ожидаются снег, метель, ветер с порывами свыше 20 метров в секунду.

Хотя по календарю близится к завершению первый месяц весны, реальная погода далеко не везде весенняя. Камчатка оказалась во власти сильнейшей метели. Всего за несколько часов в Петропавловске-Камчатском выпало свыше 60% от месячной нормы осадков.

При этом Роман Вильфанд допустил, что в целом 2025 год может занять место в топ-3 самых жарких за всю историю наблюдений. Однако еще рано говорить о погоде с июня по август — летние прогнозы можно будет делать позднее.