Анна Семенович сообщила о поставленном ей диагнозе

В начале марта Анна Семенович отметила круглую дату. Популярной артистке исполнилось 45 лет. По такому случаю она закатила вечеринку, на которую позвала самых близких и друзей. А буквально накануне, 25 марта, Анна Семенович удостоилась медали, пожалованной президентом России Владимиром Путиным, "за труды в культуре и искусстве".

Певица наслаждается жизнью и радуется каждому дню. Этому она учит и своих многочисленных поклонников. Отличающаяся пышными аппетитными формами Анна призналась, что начала терять вес благодаря российскому аналогу известного средства для диабетиков, которым пользуются многие представители мирового шоу-бизнеса, чтобы похудеть. При этом Семенович подчеркнула, что начала принимать препарат после того, как узнала свой диагноз.

"Я действительно постройнела с помощью российского лекарственного препарата, который мне прописал врач строго по медицинским показаниям и на основании моих анализов. Они выявили инсулинорезистентность, которую необходимо было корректировать медикаментозно. При этом заболевании в клетку не поступает сахар из еды, он не усваивается, а уходит в жировые накопления. В этом была причина, по которой я долгое время не могла сбросить лишний вес. Он доходил до определенной отметки и просто останавливался. Я сначала расстроилась из-за поставленного диагноза, но врач меня успокоил: объяснил, что в наше время есть специальные препараты, которые все нормализуют", - рассказала артистка Teleprogramma.pro.

В результате, утверждает Анна Семенович, она не только похудела, но еще и привела организм в норму, анализы показали хороший результат.