Взрыв прогремел на российском судне у берегов Южной Кореи

Шесть человек получили травмы и ранения в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на российском судне Crystal Asia. Об этом в среду, 26 марта, рассказали в генеральном консульстве России в Южной Корее.

Инцидент произошел на российском рефрижераторном судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. В дипломатической миссии подчеркнули, что пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения Пусана, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что огонь вспыхнул на судне в результате взрыва или повреждения турбины в машинном отделении после ремонта, которое проводилось в Южной Корее.

Представитель компании-судовладельца заявил, что пожар разгорелся в машинном отделении. Однако каких-либо деталей происшествия он не привел.

Как уточняет Telegram-канал Readovka, в момент происшествия на корабле находились 23 российских моряка. Двоих из них, получивших серьезнейшие ожоги, в тяжелом состоянии вывезли спасательным вертолетом. Еще четверых с легкими травмами доставили на сушу на катере.

Береговая охрана устанавливает причину происшествия, исходя из показаний экипажа о том, что произошел отказ двигателя. Огонь на борту полностью потушен, судно отбуксировали в порт в Пусане.