Чем запомнилась актриса Галина Марченко

Сегодня, 26 марта, стало известно, что умерла актриса Галина Марченко, которая озвучивала Каркушу в "Спокойной ночи, малыши". Актрисе было 88 лет. Она проработала в детской редакции передачи почти полвека и 25 лет из них озвучивала Каркушу.

Впрочем, не только ворона говорила голосом Марченко. Иногда она озвучивала Хрюшу и Степашку, а в 1984 году стала "голосом" нового персонажа — Мишутки, которым управляла на протяжении восьми лет. Кстати, Галина Марченко стала Каркушей не сразу. До этого ворону озвучивала актриса Гертруда Суфимова. Однако в 1998 году ее не стало, и тогда артистку заменила Галина Марченко.

Не все знают, что она снималась в кино. Помимо детских фильмов-спектаклей, в ее копилке есть эпизодические роли в картинах "Неизвестный солдат" и "Предел возможного", отмечает aif.ru.

Напомним, что Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. Она окончила Щепкинское театральное училище, также обучалась режиссуре на курсах при Щукинском училище. С 1960 по 1972 гг. Марченко работала в труппе Центрального детского театра (РАМТ). С 1975 года стала сотрудничала с Детской редакцией ЦТ СССР, она играла в телевизионных спектаклях.