В Госдуме призвали ограничить выдачу жилищных сертификатов мигрантам

Российские власти должны ограничить выдачу жилищных сертификатов вчерашним иностранцам, которые только что приобрели гражданство России. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Парламентарий отреагировал на череду скандалов в нескольких субъектах Федерации, когда жилищные сертификаты от властей получали не россияне, долго проживающие в этих регионах, а недавно приехавшие и оформившие российские паспорта мигранты.

Как заявил Слуцкий, "получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают "хитрые" схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты", тогда как "коренные семьи десятилетиями ждут квартиру".

Депутат подчеркнул, что мигранты продолжают "паразитировать" на социальных программах, действующих в России. Это нельзя расценивать иначе как насмешку над коренным населением нашей страны — неудивительно, что россияне возмущены и негодуют.

Слуцкий потребовал ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата, наделив таким правом исключительно тех, кто не менее десяти лет является гражданином России. Исключение должно быть сделано только для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, поскольку эти территории стали российскими регионами лишь осенью 2022 года, сообщает РИА Новости.

В феврале сообщалось, что в отношении заместителя главы администрации подмосковных Мытищ возбуждено уголовное дело из-за незаконной выдачи жилищного сертификата — его передали женщине, которую признали имеющей право на такую меру поддержки, хотя в действительности никаких оснований для этого небыло.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, возглавляющий комиссию по миграционной политике, подчеркивал, что нелегалам и преступникам нечего делать в нашей стране — мы рады только тем, что трудится и/или учится на законных основаниях, платит налоги, не участвует в "теневых" схемах и соблюдает требования законодательства России.