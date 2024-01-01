Прилучный одержал победу над Муцениеце

На днях суд отказал актеру Павлу Прилучному в уменьшении алиментов. Звезда сериала "Мажор" был не согласен с выплатой размером 30% от своих доходов и подал жалобу, но она была отклонена. Однако актер не стал останавливаться и таки добился от суда отмены прежнего решения. Это случилось сегодня, 26 марта, на очередном судебном заседании. Новостью поделился адвокат Прилучного, передает Starhit.

"Решение как незаконное отменено в полном объеме в апелляции. Принято новое решение об отказе выплат в полном объеме. Павел всегда радуется законности, поэтому все замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живет с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей", - подчеркнула защита Прилучного.

А через два дня должно состояться еще одно судебное заседание, к ходе которого будет окончательно решено, с кем останется жить сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей. Отметим, что с лета 2024 года он находится с отцом и с матерью не общается.

Напомним, что судебные тяжбы между Прилучным и Муцениеце длятся около года. Помимо всего прочего, бывшие супруги борются за сына. По решению суда Тимофей должен проживать с мамой, но на деле мальчик переехал к отцу и его нынешней супруге Зепюр Брутян. Муцениеце переживает по этому поводу, но не настаивает на насильном возвращении сына, так как боится ранить психику ребенка.