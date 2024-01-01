Задержанная в Молдавии Гуцул призвала жителей Гагаузии бороться за автономию

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую задержали молдавский правоохранители, призывает жителей региона не опускать руки и не потерять автономию. Об этом в среду, 26 марта, рассказал депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Вадим Фотеску.

По словам Фотеску, задержанная Гуцул благодарит всех за поддержку и "настроена по-боевому". При этом она просит жителей Гагаузии не сдаваться, потому что "если они опустят руки, то они потеряют автономию".

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул не было никаких правовых оснований, а действия полицейских — это "продолжающийся по указке властей беспредел".

Между тем в антикоррупционном центре Молдавии заявили, что прокуроры в ближайшие часы предъявят главе Гагаузии Евгении Гуцул обвинения и запросят суд о предварительном аресте. Это связывают с расследованием уголовного дела о нарушениях избирательного законодательства, сообщает РИА Новости.

Евгении Гуцул и прежде угрожали преследованием за стремление сохранить автономию Гагаузии, а также за поддержание связей с России, несмотря на антироссийский курс властей Молдавии. Возвращаясь из Москвы домой весной 2024 года, политик допустила, что ее могут сразу же задержать.

В декабре 2024 года в Москве обсудили вопросы регионального сотрудничества России и Гагаузии — в российской столице прошел круглый стол, приуроченный к 30-летию особого правового статуса автономии в составе Молдавии.