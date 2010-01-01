"Есть вопросы!": Вдова высказалась о смерти брата Владимира Кузьмина

Накануне, 25 марта, певец Владимир Кузьмин сообщил о смерти своего младшего брата Александра. Что стало причиной смерти 62-летнего артиста, пока точно неизвестно. Однако сообщается, что ему стало плохо, когда он гостил в Адлере. Для оказания медицинской помощи к артисту приехала бригада медиков. Но помочь Кузьмину уже не смогли.

Об этом рассказала вдова Александра Кузьмина Наталья. Также она дала понять, что хотела бы знать детали последних дней жизни супруга. Но самое интересное, что телефон Кузьмина, которого с артистом не обнаружили, якобы до сих пор в сети, однако на звонки никто не отвечает.

"Друзья! Кто общался с Сашей 20, 21, 22 марта, отзовитесь, пожалуйста! Есть вопросы! Не смогли с полицейскими установить геолокацию Сашиного телефона. Телефон или занят, или сбрасывают, или трубку не берут. Забрала сегодня из морга Сашины вещи, в которых он был, когда поступил на скорой, документы, которые были при нем. Разговаривала с врачом, который лично принимал Сашу, в вещах не оказалось телефона, который и сейчас работает!" - сообщила вдова Кузьмина.

Когда состоится прощание с артистом, пока точно неизвестно, однако Наталья утверждает, что, скорее всего, траурное мероприятие пройдет 1 или 2 апреля, передает Starhit. Будет ли на нем присутствовать старший брат, певец Владимир Кузьмин, не сообщается.

Напомним, что что Владимир и Александр Кузьмин вместе начинали музыкальную карьеру. Оба выступали в группе "Динамик". Саша был клавишником, бас-гитаристом и звукорежиссером, писал песни. В 1992 году, когда команда гастролировала по США, Александр остался жить в Америке. Однако в 2010 году вернулся в Россию.

В результате Александр Кузьмин ушел тень, и Владимир стал популярнее брата. Он до сих пор дает концерты и гастролирует. А у Александра появились серьезные проблемы с алкоголем. Родственники потеряли связь друг с другом. Интересно, что Саша не отрицал своей любви к выпивке, но алкоголиком себя не считал.