Самолет опрокинулся при посадке в Новом Уренгое

Самолет Ан-12 опрокинулся на бок во время захода на посадку в аэропорту Новый Уренгой. Об этом в среду, 26 марта, рассказали в городской единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

Инцидент произошел с воздушным судном, прилетевшим из Сабетты. По предварительным данным, у борта неправильно встала левая стойка шасси. Из-за этого самолет опрокинулся при посадке, развернувшись на взлетно-посадочной полосе.

На борту в момент происшествия находились восемь человек — никто их них не пострадал.

Как сообщает Telegram-канал Baza, за два дня до этого инцидента с тем же самолетом авиакомпании "Атран" случилось аналогичное ЧП. 24 марта при заходе на посадку у Ан-12 неправильно встала стойка шасси. Экипаж в соответствии с инструкцией сделал несколько кругов над аэропортом, после чего удалось посадить самолет.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия с Ан-12 На место происшествия выехал новоуренгойский транспортный прокурор, сообщает ТАСС.

24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Летчик катапультировался и уцелел, а с причинами авиакатастрофы разбирается специальная комиссия.