Вдова назвала дату похорон Константина Цивилева

Церемония прощания с Константином Цивилевым пройдет завтра, 27 марта, в храме Рождества Христова в Митино, после чего его кремируют и похоронят на Митинском кладбище. Об этом рассказала вдова телеведущего Марина Цивилева ТАСС.

Напомним, что о смерти Константина Цивилева стало известно вчера, 25 марта. По некоторой информации, причиной смерти 59-летнего ведущего стала острая сердечная недостаточность. у Константина Цивилева наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Около десяти лет назад он перенес острый инфаркт миокарда, а в последнее время страдал атеросклеротической болезнью сердца и сахарным диабетом.

Напомним, что с 1992 года года Константин Цивилев работал редактором отдела сатиры и юмора на "Радио 1", потом - автором и ведущим на ОРТ. В разные годы он вел множество передач, среди которых "Времечко", "Сегоднячко", "Иванов, Петров, Сидоров", "Жидкие гвозди", "Что новенького?", "Дела житейские".