Боевые действия на Украине дают время Польше на подготовку к возможному вторжению России. Такое заявление сделал руководитель польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский.

По словам польского генерала, нынешние возможности армии Польши весьма скромны из-за слабой обеспеченности боеприпасами, особенно для старых видов вооружений.

Луковский предположил, что в случае вооруженного конфликта "в зависимости от того, как будут вестись боевые действия, эта оборона может продолжаться в течение недели или двух при сегодняшнем уровне снабжения".

Власти Польши пытаются нарастить производство необходимых боеприпасов и оружия. Варшава надеется, что "за эти два-три года, которые мы получаем благодаря тому, что Украина сопротивляется и мы подняли нашу промышленность и наши программы вооружений, мы восстановим достаточно потенциала, чтобы мы могли реально противостоять потенциальной российской агрессии", цитирует Луковского Polsat News.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уверял, что Североатлантический альянс не строит агрессивные планы в отношении Белоруссии и России. По утверждению политика, перед НАТО стоит задача сдерживания, "чтобы никому никогда не было выгодно нападать".

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что у киевского режима вместе с поддерживающим его Западом не было ни малейших шансов одержать победу в конфликте против России, поскольку "у россиян имеется на Украине масштабное численное преимущество в живой силе и вооружениях".