Мария Захарова: "Для киевского режима журналисты стали мишенью"

Сегодня, 26 марта, погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это произошло при выполнении профессионального долга. Также ранения получил оператор. Ранее стало известно о гибели журналиста "Известий", а также оператора и водителя съемочной группы "Звезды". В их машину ударили две ракеты HIMARS, выпущенных ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что киевский режим объявил охоту на российских военных корреспондентов. Своим мнением она поделилась в эфире радио "Спутник".

"Для киевского режима журналисты стали целью, мишенью. И просто на них объявлена охота, это очевидно. Это системная, планомерная "работа", которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства", - высказала свою точку зрения Мария Захарова.

Ранее Дмитрий Песков назвал убийством удар ВСУ по российским журналистам в ЛНР. По словам пресс-секретаря президента России, ВСУ вели прицельный огонь по машине с журналистами. Представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает "свои злодеяния". Жертвами стали люди, у которых не было оружия. Песков выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления раненым.