Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о похищении мошенниками 15-летней девочки в Москве. Все произошло накануне днем в ТиНАО. Несовершеннолетняя, по предварительным данным, под влиянием телефонных аферистов взяла из квартиры ценности. И ушла в неизвестном направлении.

Родители обратились в полицию и Следственный комитет. Обнаружили ребенка под вечер - в квартире одного из домов на Профсоюзной улице. Ее маршрут вычислили по камерам наблюдения. Не исключено, что в мошеннической схеме мог быть задействован и еще один ребенок.

Проводится дальнейшие мероприятия по розыску и задержанию организаторов и исполнителей преступления.