Малоснежная зима не оставит москвичей без воды, говорят специалисты

Малоснежная зима не оставит москвичей без воды. Уровень в водохранилищах позволит обеспечить все нужды города.

В "Мосводоканале" заверяют, что поводов для тревоги нет. Специалисты продолжают контролировать ситуацию. Все объекты по подаче воды в столицу проходят плановое обслуживание. Сотрудники проводили замеры снежного покрова и просчитывали, сколько воды придет в водохранилища. Ее уровень поддерживается на достаточном уровне.

"Несмотря на то. что снега нет, но дожди все равно были. Поэтому поступление воды с водосборной территории в водохранилище в москворецком водоисточнике присутствовало. Мы с помощью наших гидроузлов регулируем уровень воды как в водохранилище, так и в Москве-реке для подачи в город", - рассказал Андрей Сидоренко, официальный представитель АО "Мосводоканал".