Сталинская высотка на Красных воротах переживает второе рождение

На штемпеле - название завода "Подъемник" и год выпуска 1951-й. В то время лифты были далеко не в каждом здании. Тем более - такие эксклюзивные. Но знаменитые Сталинские высотки и задумывались с большой претензией на оригинальность

"В мире таких зданий больше вообще нет, а высотка на Красных воротах - в том числе и жилая, хотя строилась исходя из несколько других ориентиров, для Министерства путей сообщение - МПС сокращенно. Тогда любили сокращать, и аббревиатуру МПС можно даже увидеть на фасаде здания. Как и все остальные высотки, эта имеет центральную башенку и звезду на шпиле. Говоря современным языком, это офисное здание. А вот боковые корпуса - они как раз изначально планировался как жилые с квартирами", - рассказал Виталий Калашников, историк-москвовед.

Здание на площади Красные ворота занимает самую высокую точку Садового кольца. Поэтому группа архитекторов под началом Алексея Душкина буквально встраивала советский небоскреб в рельеф.

"Каждых холл подъезда парадного оформлен индивидуально, чтобы выровнять горизонт жилых квартир, чтобы они были в одном уровне. Каждый холлы имеет свою высоту, свое расположение и свою геометрию. И все подъезды при входе отличаются друг от друга", - отметил Даниил Лосин, эксперт Фонда капитального ремонта города Москвы.

В жилых корпусах - десять парадных подъездов и восемь так называемых черновых. Они сейчас находятся в активной работе по программе капитального ремонта и реставрации.

"Сейчас ведутся работы по расчистке лепного декора, по докомпоновке. Когда мы пришли в подъезды, мы столкнулись с тем, что были утрачены элементы лепного декора. Стены, как и лепной декор, были покрашены многочисленными слоями красок. Пришлось зачищать краску, потом отбивать штукатурку", - объяснил Сергей Конюк, представитель подрядной организации.

Хотя высотка на Красных воротах по сравнению с другими считается скромной и строгой в плане пышности интерьеров, в подъездах много лепных элементов, с которыми реставраторы работают отдельно, в мастерских.

В каждом подъезде на всех этажах - десятки специалистов. Помимо стен, полов и потолков, в работе и ограждения лестничных маршей. Их также расчищают, красят и восстанавливают. А вообще, глобальное обновление жилых корпусов началось еще в прошлом году.

Помимо фасадов, в боковых корпусах меняют коммуникации и капитально отремонтировали крышу.

"Большая часть балясин была восстановлена. Экспериментальный бетон был тогда передовой технологией. Но за 70 лет он пришел в негодность и и фактически разваливался на глазах", - уточнил Лосин.

Также по историческим фотографиям было восстановлено освещение во дворе. И на свое место вернулись фонари в арках весом около двух тонн, которые отсутствовали почти полвека.