Новый директор Пушкинского музея провела первую пресс-конференцию

В Пушкинском музее прошла первая пресс-конференция Ольги Галактионовой, которая была назначена на должность директора в январе.

Она рассказала о планах на этот год. Уже 23 апреля откроется выставка "Подвиг Музея" к 80-летию Победы. Экспозицию готовят совместно с Русским музеем. Посетители узнают, как сотрудники, зачастую ценой своей жизни, сохраняли предметы искусства.

Также скоро в Пушкинском стартует проект "Брейгель. Гравюра" и большая выставка Шагала. Но и это еще не все.

"Планируется выставка "Век пейзажа", планируется выставка, посвященная собранию Барятинских, планируется выставка Мадам де Помпадур "Триумф Рококо", также планируется выставка Тышлера и Лабаса, также Родченко", - уточнила Галактионова.