Выставка "Сказочные образы в русской керамике" открылась в Историческом музее

В Историческом музее открылась выставка знаменитых мастеров из Скопина "Сказочные образы в русской керамике".

Мифические существа здесь переплетаются с вполне реальными. Так воспринимали мир гончары небольшого городка Рязанской губернии. До 19 века промысел керамики в Скопине ограничивался обычной посудой. Но позже там возник уникальный центр, где работали художники, превращавшие глину в фантастические сосуды. А витиеватые орнаменты, покрытые желтой, коричневой и зеленой глазурью, стали известны во всем мире.