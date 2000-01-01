Терапевтический эффект: как работают "больничные клоуны"

Свой красный клоунский нос, в котором легко и дышать, и работать, актриса столичного театра "Бенефис" Алина Жижикина бережет как самый дорогой аксессуар. Он выполнен из кожи под заказ, и выдали его по завершению обучения в "Школе медицинских клоунов". Туда она поступила, пройдя однажды кастинг: профессиональных актеров набирали для работы в больницах.

Подбадривать и смешить маленьких пациентов - теперь для нее еще одна работа. Не менее важная, чем роли в театральных постановках. Вместе с партнерами по команде за одну смену они проходят по нескольким десяткам палат. Для каждой - персональный спектакль и подход.

В Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии Димы Рогачева трехлетний Даня поступил всего несколько дней назад с проявившимся остро заболеванием крови. Сегодня улыбнулся впервые за долгое время.

Первый в мире медицинский клоун, он же самый известный - американский врач Пэтч Адамс. Доктор, придумавший носить красный нос как знак безусловной радости и любви к своим пациентам, с 70-х годов более четырех десятилетий посещал больницы разных стран, где у него появилось множество последователей. В России движение стало набирать популярность в начале 2000-х.

В крупнейших детских онкоцентрах столицы визиты больничных клоунов теперь в еженедельном расписании отделений. И прихода артистов здесь ждут не только малыши.

"Помогают нашим детям, родителям и порой даже медицинскому персоналу хотя бы на какие-то мгновение отвлечься от рутины медицинской, от бесконечных анализов и порой неприятных манипуляций. И немножечко поднять себе настроение, что, безусловно, является очень важным процессом в лечении и выздоровлении", - отметил Дмитрий Венёв, врач-гематолог НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Терапевтический эффект их работы уже научно доказан. А ярче всех доказательств - улыбки и радость в глазах людей, оказавшихся в очень непростых обстоятельствах, но в этот момент - счастливых и не одиноких.