В Московском зоопарке показали потомство пингвинов Гумбольдта, которые родились там в начале января.

Окрепшие птенцы уже резвятся в бассейне и уверенно держатся на воде. Хотя совсем недавно сидели в норе под неусыпным присмотром родителей. Страсть к плаванью у этих птиц в крови.

Двухмесячные крохи сейчас меняют младенческий пух на полноценное оперение. Пока оно - более серое, чем у взрослых. После тренировки родители покормят чад сами полупереваренной рыбой. Так пища лучше усваивается растущим организмом.