В белгородском приграничье погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Что известно

Анна Прокофьева не боялась ни вражеских обстрелов, ни дронов, ни диверсантов. Но, словно пророчески, в последнем своем стендапе оговорилась о минах - самом подлом оружии. 26 марта в Белгородской области Анна и оператор Дмитрий Волков подорвались именно на спрятанном бандеровцами фугасе. Корреспондент Первого канала погибла. Оператор получил тяжелые ранения. Он подключен к аппарату ИВЛ. Его везут в стационар в Курск.

Анна была профессионалом и настоящим военкором. Могла даже по картинке с дрона определить, что за гаубица ВСУ обнаружена. Всегда с макияжем - это тоже ее принцип. Журналист в кадре, если это женщина, не имеет права выглядеть как попало, говорила она. И это - показатель ответственности. И перед собой, и перед зрителями.

Анне было всего 35. Работать на Первом канале начала в 2023-м. Хотя журналистикой занималась давно. Окончила по специальности РУДН. Свободно владела испанским. Зона СВО - ее сознательный выбор. Несколько лет Анна работала волонтером. Привозила и военным, и гражданским гуманитарные грузы. Коллеги, бойцы и зрители навсегда запомнят ее именно такой - красивой и задорной.

В воздух поднимаются бомбардировщики, авиация преследует изрядно потрепанные отряды ВСУ, которые откатываются в Сумскую область, в поселок Владимировка. Вот беспилотники один за другим таранят бронетранспортеры противника. А сам поселок российские войска начали брать штурмом, чтобы прорвать участок фронта протяженностью в 17 километров. Тогда группировка "Север" сможет наступать уже вглубь Сумской области.