Нацпроекты, пенсии, поддержка военных: Мишустин выступил с отчетом в Госдуме

В Госдуме проходит ежегодный отчет правительства. Об итогах работы за предыдущий год доложил Михаил Мишустин.

Одно из ключевых направлений - национальные проекты. Как сообщил премьер-министр, все 14 программ, срок реализации которых завершился, выполнены. В их числе - проекты "Демография", "Образование", "Здравоохранение". Глава кабмина подчеркнул: семьям с детьми по-прежнему будут уделять особое внимание. Программу материнского капитала продлили до 2030 года включительно. Почти 160 тысяч семей получили выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Еще одна важная мера поддержки касается пожилых людей: социальные пенсии проиндексируют более чем на 14 с половиной процентов с 1 апреля.

Мишустин: Когда речь идет о пожилых людях, нельзя ограничиваться лишь материальной поддержкой. Во всех российских субъектах внедряем систему долговременного ухода. Как показал опыт пилотных регионов, комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и с инвалидностью. В прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек. Дальше будем развивать подобные практики.

Еще одна важная тема - поддержка наших военнослужащих. Так, Михаил Мишустин рассчитывает, что депутаты ускорят принятие законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников Курской области.

Отчет правительства - важное событие для координации работы между кабмином и Госдумой. Тем более что теперь кабинет в связи с изменениями в Конституцию формируется как раз парламентом. Министры назначаются депутатами Госдумы, за исключением руководителей силового блока, которых назначает президент.