Отец жениха дочки Волочковой оказался таксистом

Анастасия Волочкова выдает единственную дочь замуж. Балерина мечтает, чтобы у ее наследницы была королевская свадьба. Артистка для этого прилагает все усилия и уже запланировала роскошный банкет в одном из исторических особняков Санкт-Петербурга.

Во время подготовки свадьбы выяснилось, что Анастасия не знакома с семьей жениха дочери. А о самом молодом человеке было известно только со слов Ариадны. Она утверждала, что ее избранник - "учредитель нескольких компаний", к тому же у него есть "семейный бизнес в сфере строительства".

Однако телеграм-канал "Светский хроник" благодаря базе юрлиц выяснил, что этот бизнес давно закрылся. Как утверждает издание, сейчас отец жениха трудится в такси.

Ранее стало известно, что родители жениха отказались идти на свадьбу дочери Анастасии Волочковой. Более того, они до сих пор ни разу не виделись с мамой невесты.

"Я вообще не знакома с родителями Никиты. Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю ее выбор", — заявила Анастасия в недавнем интервью.