Москва и Вашингтону удалось достаточно быстро согласовать перечень объектов энергетической инфраструктуры, подпадающих под действие временного моратория на удары в рамках российской специальной военной операции. Об этом в среду. 26 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, сделать это оперативно удалось благодаря российско-американским контактам, которые продолжаются весьма интенсивно.

Песков подтвердил, что приказ российского президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами России. При этом Москве хорошо известно про попытки киевского режима наносить подобные удары — Украина уже не раз демонстрировала свою недоговороспособность.

Тем не менее, мораторий на удары по энергетическим системам России и Украины должен соблюдаться, договоренность об этом — это "хорошее движение вперед", цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Между тем в российском Министерстве обороны рассказали, что, несмотря на мораторий, украинская армия накануне атаковала дроном инфраструктуру кубанского филиала компании "Россети" на Кубани. Это подтверждает неуправляемость предводителя киевского режима Владимира Зеленского "для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений".