Кремль соболезнует в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой

В Кремле соболезнуют в связи с гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой.

"Еще одна потеря у журналистов: Первый канал, Анна Прокофьева", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он выразил соболезнования родным и близким Прокофьевой, а также коллективу Первого канала.

О гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой стало известно в среду утром. Она погибла в ходе выполнения редакционного задания. Позднее стало известно, что съемочная группа Первого канала подорвалась на мине, оставленной ВСУ. Также пострадал оператор.