Киевский режим не прекращает нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России вопреки договоренностям, достигнутым при участии Соединенных Штатов. Об этом в среду, 26 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, украинские боевики нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Российской Федерации. Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут сбиты два украинских ударных беспилотника, нацеленных на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Той же ночью в Брянской области из-за удара украинского дрона по объекту филиала ПАО "Россети Центр — Брянскэнерго" отключилась высоковольтная линия — без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

Днем 25 марта в Курской области из-за атаки украинского беспилотника по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр — Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций. Без электричества остались более 4 тысяч потребителей Хомутовского района.

Это наглядно подтверждает, что киевский режим стремится к срыву российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта, резюмировало Министерство обороны России.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что "лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, не связанной с ВПК".

При этом депутат Государственной думы Михаил Делягин отмечал, что в переговорном процессе по Украине "американцы предпочитают ставить ультиматумы не украинцам, а нам". По мнению парламентария, "пока мы не требуем от них однозначных шагов, они этих шагов не сделают".