Вскрылись детали аферы звезды шоу "Голос" Эмиля Кадырова

Сегодня, 26 марта, появилась информация о задержании певца Эмиля Кадырова, прославившегося благодаря телевизионному шоу "Голос". Его подозревают в афере с использованием "Пушкинской карты".

По данным "МК", в феврале 2023 года Эмиль Кадыров планировал провести в киноконцертном зале "Эльдар" концерт "Посвящение великим певцам". Он подал заявку в Департамент культуры Москвы на включение этого события в реестр мероприятий по программе "Пушкинская карта". Заявка была одобрена.

После этого, по версии следствия, Эмиль Кадыров и его предполагаемая сообщница, заместитель художественного руководителя киноконцертного зала Елена Гурко, организовали дистанционную продажу билетов на концерт. Всего было продано 332 билета на сумму 1,332 миллиона рублей.

Вот только посещать мероприятие никто не собирался. В итоге в Минкульт были предоставлены недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более миллиона рублей бюджетных средств и денежных средств банка.

К слову, в феврале того же 2023 года Эмиль Кадыров участвовал в сборном концерте в Белгороде для участников СВО. Он исполнил всенародно любимые песни из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника. Прозвучала и композиция "От героев былых времен" из советского фильма "Офицеры".