Ротация российских войск в зоне специальной военной операции не ухудшила бы боеспособность ВС России. Такое мнение высказал в среду, 26 марта, депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий дал такой комментарий относительно ротации после того, как президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин заявил, что "Министерство обороны над этим думает". Российский лидер при этом призвал исходить из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения. Он также подчеркнул, что многие мобилизованные превратились "в полноценные боевые единицы".

Колесник подчеркнул, что во всем, что касается специальной военной операции, "очень четко все просчитывается, эмоциональных решений нет". Изучены все риски, а решения "принимаются тогда, когда это не ухудшает ситуацию".

Депутат заявил, что в ротации будет задействован подготовленный резерв, который "не сидел и не пил чай", а готовился заменить часть участников СВО, "постепенно его вводили в реальные боевые действия".

Если зашла речь о ротации, значит, компетентные органы и лица "сочли его подготовку достаточной", резюмировал Колесник в интервью News.ru.

Между тем киевскому режиму отчаянно не хватает "пушечного мяса", поэтому Минобороны Украины начало заманивать украинцев в армию чизбургерами. Как уверяет ведомство, на обещанный главой киевского режима Владимиром Зеленским 1 миллион гривен по "молодежному контракту" можно купить примерно 15 тысяч чизбургеров.