Названа причина расставания Асмус и Бурца

Накануне, 25 марта, появилась информация, что актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец расстались. А ведь только в ноябре прошлого года они стали выходить вместе в свет. По слухам, ради роковой артистки продюсер расстался с женой. Меж тем в последнее время Кристина и Илья стали по одному посещать мероприятия. А теперь и вовсе заговорили об их расставании.

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что причина в Кристине Асмус. Якобы всему виной ее тяжелый характер. Такую версию расставания он озвучил для Woman.ru.

"Она дама очень высокомерная, слишком высокого о себе мнения. У нее такие запросы и амбиции, соответственно, не каждому мужчине под силу это вынести", - заявил Дворцов.

По его мнению, Кристина Асмус стремится управлять своими мужчинами, и им это не нравится. Продюсер заявил, что у Ильи Бурца просто в какой-то момент лопнуло терпение.

"Я их видел вдвоем несколько раз, он достаточно хороший мужик, мне кажется он для нее делал все, даже более чем. На мой взгляд, она этого не ценила и даже где-то использовала", - заключил продюсер, подчеркнув, что это только его догадки.