Аварийная посадка самолета в Новом Уренгое попала на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварийной посадки самолета Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя. Кадры опубликовала Уральская транспортная прокуратура.

На видео видно, как самолет на большой скорости скользит на брюхе по полосе. Затем он выкатывается за ее пределы, подняв клубы снега.

Аварийная посадка Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, произошла в среду днем. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, у самолета Ан-12 при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок".

На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших нет.