Москвичи увидят частичное солнечное затмение

Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в столице в предстоящую субботу, 29 марта. Об этом рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По словам ученого, в 2025 году ожидается два затмения: 29 марта и 21 сентября. Оба они будут частичными — то есть наблюдателям не стоит ждать, что среди белого дня наступит кромешная тьма.

29 марта в период с 14:50 по 15:10 в Москве и Подмосковье ожидается максимальная фаза затмения, когда Луна закроет менее 10% солнечного диска. Более заметным затмение будет в северных регионах России. Например, в Санкт-Петербурге естественный спутник Земли перекроет около 20% светила.

В интервью АГН "Москва" Богачев призвал не упустить шанс понаблюдать такое явление, ведь сентябрьское затмение москвичи не увидят — соответственно, 29 марта выпадет единственная в 2025 году возможность понаблюдать в столице за солнечным затмением.

Ранее россияне остались без другого зрелища — полного лунного затмения. 14 марта Луна прошла через тень Земли, но случилось это утром, когда на широте российской столицы Луна уже находилась под горизонтом.