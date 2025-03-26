Родственникам разрешили претендовать на наследство Анастасии Заворотнюк

В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщила нотариус Мария Щирская. Она объяснила, что родственники артистки могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных, передает РИА Новости.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась меньше года назад. Звезды сериала "Моя прекрасная няня" не стало 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

Родственники красиво оформили участок: по периметру поставили маленькие ели в кадках, а в центре расположили цветы, фотографии, свечи и сувениры от поклонников Анастасии. Крест буквально утопает в зелени и букетах. Каждый день к последнему пристанищу актрисы идут поклонники и несут ей свежие розы.

А меж тем дочь Анастасии Заворотнюк Анна скоро станет матерью. Наследница актрисы с нетерпением ждет прибавления в семействе. В настоящее время она находится в Москве.