Мишустин назвал виновников роста цен в России

Одним из существенных факторов роста цен на товары и услуги в России остаются наценки посредников. Об этом рассказал в среду, 26 марта, глава федерального правительства Михаил Мишустин в отчете о работе кабмина перед Государственной думой.

Политик признал необходимость существования посредников, ведь "товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя". Однако стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного, особенно "в условиях, когда страна решает сложные задачи", подчеркнул премьер-министр.

Мишустин рассказал, что работа правительства направлена на системную борьбу с причинами роста цен, включая поддержку отечественных производителей. Важную роль в этом играет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщает РИА Новости.

Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила, что россиянам следует привыкать к новым ценам на рыбу. Ее подорожание объясняется не только слабым уловом, но и ростом издержек предприятий по производству лососевых.

Между тем в Соединенных Штатах резко подорожали яйца. Белый дом утверждает, что виноват в этом прежний президент Джо Байден, при котором было решено уничтожить восемь миллионов кур на американских сельскохозяйственных предприятиях.