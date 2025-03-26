Минобороны Польши: Украина не получит приглашения в НАТО в обозримом будущем

Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. Киеву пока не стоит и думать о приглашении в Альянс. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его мнению, последняя встреча министров обороны стран НАТО указала, что Организация намерена поддерживать Украину. Но членом НАТО Киев не видят. "Я не думаю, чтобы кто-либо в обозримом будущем решил направить Украине приглашение, если этого не сделано в Вашингтоне", — отметил Косиняк-Камыш.

Напомним, что еще в феврале текущего года глава Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Киева в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для Москвы, передает РИА Новости.