Глава МИД Венгрии раскрыл детали переговоров в Москве

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в среду, 26 марта, встретился с российским вице-премьером Александром Новаком, который курирует в кабмине России топливно-энергетический комплекс.

Как уточнили в пресс-службе российского правительства, политики обсудили условия расширения сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах, сообщает РИА Новости.

Сам Сийярто написал в социальных сетях, что всплыла и тема конфликта на Украине применительно к вопросам энергетики. Глава МИД Венгрии прокомментировал атаки украинских националистов на энергетическую инфраструктуру, отметив, что соглашение России и США по прекращению таких ударов "служит национальным интересам Венгрии".

Сийярто также подчеркнул, что "венгерско–российское энергетическое сотрудничество выдержало испытание самыми сложными временами, обеспечив безопасность нашего энергообеспечения".

Ранее сообщалось, что американские власти согласились сделать для Венгрии исключение из санкций при оплате поставок российского газа. Благодаря этому "снабжение Венгрии энергоносителями надежно гарантировано".

При этом источники рассказали, что американские власти упросили Венгрию не возражать против продления Евросоюзом антироссийских санкций на полгода, что и было сделано в январе.