Разведенная Алсу рассказала о неудачном свидании

Еще летом прошлого года певица Алсу оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль остались жить с матерью. Артистка успевает заниматься не только детьми, но и карьерой. В новом интервью певица призналась, что много гастролирует и почти каждый день у нее съемки и записи. Тем не менее, она успевает уделять время личной жизни.

"Я не помню, когда была на свидании, честно. Пару недель назад, может. И неудачно", - сообщила Алсу.

При этом артистка подчеркнула, что всегда выстраивает отношения только по любви, без всякого расчета. Поэтому, утверждает Алсу, если она еще раз выйдет замуж, то сделает это по любви. Однако артистка не исключает, что этого может уже и не случиться. В любом случае певица знает, что ей есть чем заняться, и не унывает. У нее есть способы и возможности, как держать себя в руках, несмотря на все проблемы.

"Моя любимая работа, дети и друзья. Они меня поддерживают сильно и безусловно. А еще я рада, что сегодня у меня есть свобода заниматься тем, чем хочешь. Свобода любить кого хочешь. Свобода поехать куда хочешь..." - рассказала певица "Миру новостей".