В Госдуме назвали главное преимущество России

Главное преимущество России – не нефть и не газ. А президент Владимир Путин, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер российского парламента, выступая во время отчета правительства о деятельности за 2024 год, подчеркнул: созданная Владимиром Путиным экономическая модель показала свою эффективность. Экономика России превратилась в одну из самых быстрорастущих – что признано во всем мире. И это притом, что против страны действуют более 28 тысяч санкций.

Премьер-министра Михаила Мишустина и его кабинет Володин поблагодарил за эффективную реализацию поручений главы государства. По словам спикера Госдумы, российская экономика преодолевает вызовы. По темпам роста - 4,1% - Россия входит в пятерку самых быстрорастущих экономик, приводит его слова ТАСС.