Мишустин представил в Госдуме ежегодный отчет правительства

Сегодня в Госдуме премьер Михаил Мишустин представил ежегодный отчет правительства. Рассказал, как в условиях санкциях наша экономика продолжает развиваться: растёт ВВП, увеличиваются реальные доходы граждан. И обозначил приоритеты предстоящей работы - помощь участникам СВО и их семьям. Также под особым вниманием социальные обязательства государства - поддержка семей с детьми и индексация пенсий. Сейчас правительство работает над новыми национальными проектами, которые напрямую связаны с улучшением качества жизни россиян.

Сегодняшний отчет правительства в Государственной думе - шестой по счету для Михаила Мишустина и первый для этого состава кабинета, который был сформирован после выборов президента России весной прошлого года. Событие особенно важное в связи с тем, что после изменений в Конституцию именно Государственная дума формирует состав кабинета и он работает с парламентом в самом тесном контакте.

Почти четверть законопроектов, рассмотренных в прошлом году, в парламент внесло правительство. В свою очередь, кабинет максимально прислушивается к депутатам.

"Надо отдать должное председателю правительства, всем членам правительства, что они стали более открыты, более эффективно выстроен диалог. А это не только основа для взаимного доверия, но и развития. Потому что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития. Вот мы это положили в основу и сегодня такой разговор должен состояться", - отметил Вячеслав Володин, председатель Государственной думы.

ВВП в 2024 году вырос более чем на четыре процента и впервые превысил 200 триллионов рублей в номинальном выражении - удвоился за четыре года. Этого удалось достичь за счет развития высокотехнологичных производств и программы импортозамещения. И как главный результат - растут доходы россиян.

"Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения, в том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5 процента. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - рассказал Мишустин.

По словам Михаила Мишустина, ключевым инструментом деятельности правительства были и остаются национальные проекты. Все 14 программ, срок реализации которых завершился, выполнены полностью. А в работе уже 19 новых. Они касаются развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, словом, всего, от чего в конечном счете зависит благосостояние людей.

"У нас на первые три года, на первые три года реализации их уже выделяется 18,9 триллиона рублей. То есть больше за три года, чем за все шесть лет предыдущих национальных проектов", - сообщил депутат Андрей Макаров ("Единая Россия").

А в 2024 году построены сотни детских садов и школ. Более 800 тысяч человек переехали из аварийного и ветхого жилья в новые квартиры. Действует система жилищных сертификатов и адресные программы по ипотеке - дальневосточная для новых регионов, сотрудников IT - сектора и наиболее востребованная - семейная. А с 1 апреля, напомнил Михаил Мишустин, заработает льготная ипотека для покупки жилья на вторичном рынке в городах без новостроек. Также с апреля социальные пенсии вырастут почти на 15 процентов. А военные пенсии и федеральные социальные пособия уже увеличены на 9,5 - по поручению президента. И, конечно, особое внимание - поддержке участников СВО и их семей.

"Обеспечили для участников СВО приоритетное право на медицинскую помощь, образование, на переобучение, на повышение квалификации. Детям таких военнослужащих представляем бесплатные путёвки на отдых и на оздоровление. У ребят постарше есть теперь преимущество при поступлении в учебные организации. Сейчас на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, которые выполняют задачи в Курской области", - сообщил Мишустин.

Опережающими темпами развивается оборонно-промышленный комплекс. Его мощности сегодня необходимы для выполнения задач спецоперации и для обеспечения обороноспобности страны в сегодняшних реалиях. Но рост показывает и вся промышленность.

Вводя санкции против России, Запад в итоге бумерангом ударил по себе. И сегодня многие компании уже выражают намерение вернуться. Вот только наши предприятия уже многое освоили заново сами. Например, недавно взлетел "Суперджет" с отечественными двигателями. И так практически по всем отраслям.

В центре внимания правительства традиционно - демографическая политика. Тем более, что 24-й был объявлен в России годом семьи.

"Правительство очень много сделало за последнее время. И семейные выплаты, и увеличение МРОТ, и социальный контракт. Однако сверхзадача, которую поставил перед нами президент - снижение бедности ниже семи процентов. Над этим надо работать всем вместе плечом к плечу и работать форсировано уже сегодня", - отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Высокую оценку работы правительства уже не в первый раз дали депутаты, которые чаще всего критикуют министров - от фракций КПРФ. И эта оценка сегодня была единодушной.

"Я хочу поздравить правительство Мишустина, которое работало в чрезвычайных условиях и справилось с ключевыми задачами. Последние достижения, равные четырем процентам, даже более темпов развития - выше мировых, мне казалось, недостижимы в условиях войны, которую нам навязали англосаксы и натовцы. Но сейчас стоит задача не только сохранить - укрепить эти позиции", - заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Выступление Михаила Мишустина продлилось 70 минут и еще три часа заняло обсуждение отчета правительства. Депутаты, опираясь на наказы избирателей, внесли множество предложений, которые будут учтены при подготовке проекта бюджета на будущий год.