Подразделениями группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в курском приграничье. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гоголевка, Гуево и Олешня, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, также нанесены удары по скоплениям украинских войск в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили более 230 военнослужащих. ВС России уничтожили танк, бронетранспортер, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками.

В Минобороны уточнили, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70 190 военнослужащих. Также уничтожено 402 танка, 585 артиллерийских орудий. Поражено 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS.