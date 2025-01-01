Россия перейдет на двухэтапную индексацию пенсий, как и предусматривает законодательство. Об этом рассказал в среду, 26 марта, глава федерального правительства Михаил Мишустин в отчете о работе кабмина перед Государственной думой.

Политик уточнил, что с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.

Мишустин также напомнил, что с 1 января 2025 года российские власти восстановили по поручению главы государства индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров, а в феврале была произведена доиндексация выплат до уровня инфляции, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что часть россиян может уйти на пенсию по старости досрочно. Для этого необходимо соблюсти ряд условий, в том числе иметь минимум 30 пенсионных баллов и быть работником вредного производства.

Тем временем лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести Единую социальную карту для пенсионеров, которая действовала бы на всей территории России. Политик заявил, что несправедливо, когда социальная карта прекращает действовать за пределами региона проживания пенсионера.