Мишустин рассказал, у каких компаний больше шансов вернуться в Россию

Ряд зарубежных компаний выразил желание вернуться в Россию, но не всем из них рады в нашей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме рассказал, у кого есть шансы вновь появиться на российском рынке.

По его словам, прежде всего, правительство будет рассматривать возвращение тех иностранных бизнесов, которые ответственно отнеслись к своим работникам, не запрещали использовать свои технологии в России, а также обладают уникальными компетенциями.

"Прежде всего, рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия", — отметил Мишустин.

По словам премьер-министра, некоторые фирмы свернули свою деятельность в России под давлением правительств, но они смогли сохранить рабочие места, хоть и понесли финансовые потери. Эти предприятия тоже могут вернуться, передает РИА Новости.