Генсек НАТО признался в страхе перед Россией

Генеральный секретарь НАТО призвал страны-участники увеличить оборонные расходы. По словам Марка Рютте, это необходимо в "современном и непредсказуемом мире". Наиболее серьезной угрозой для стран-участниц Североатлантического альянса генсек назвал Россию.

Рютте заявил, что Россия вкладывает "большие экономические ресурсы" в развитие своей оборонной промышленности. Это, соответственно, повлияет на увеличение возможностей вооруженных сил страны, предупредил генсек альянса.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что у президента России Владимира Путина нет намерений захватывать Европу. Он подчеркнул, что сами европейцы тоже начинают приходить к тем же выводам. А глава российского МИД Сергей Лавров назвал Рютте "смешным и жалким человеком" за его просьбу к Трампу не впутывать НАТО в историю с Гренландией, передает РИА Новости.