"Неблагодарные люди!" Татьяну Брухунову возмутила публика в Большом театре

Жена юмориста Евгения Петросяна сходила в Большой театр и до сих пор пребывает в шоке от поведения некоторых зрителей. Татьяна Брухунова упрекнула публику в неблагодарности.

Брухунова побывала на балете "Анюта" по рассказу Антона Чехова "Анна на шее". Сама постановка восхитила Татьяну. "Один из самых красивых балетов, увиденных мной. Легкий, музыкальный, трепетный, грустный и чуткий", — отметила жена Петросяна.

Но был момент, который очень сильно огорчил Татьяну. Супруга народного артиста России столкнулась с невиданным бескультурьем. Многие, не дождавшись выхода на поклон артистов, встали и ушли.

"Заметила, что, чем больше я хожу в театр, тем больше я дивлюсь бескультурью, к сожалению. Очень грустно, что люди, отдавая большие деньги за билеты, тратя на это время, одеваясь красиво, не могут дождаться финала и уходят, как только закрывается занавес", — посетовала Брухунова.

Татьяна напомнила тем, кто в отличие от нее бывает в театре раз в пятилетку, что артисты всегда обязательно выходят на поклон, и очень важно дождаться этого момента.

"То, ради чего актер выходит на сцену – благодарность зрителя. Эти странные люди, неблагодарные зрители, обкрадывают его. Мне безумно жаль. Сердце на разрыв от того, как это возможно? Неужели нет ни капли внутренней культуры и желания сказать "спасибо" за проделанную титаническую работу?" — высказалась Брухунова на своей страничке в соцсети.