Акции "Русагро" обрушились после задержания главы агрохолдинга

Сообщения о задержании главы "Русагро" Вадима Мошковича вызвали падение акций холдинга на Мосбирже. Стоимость снижалась более чем на 20%.

По данным на 16:02 мск, акции снижались до уровня 180,1 рубля за бумагу. К 16:17 мск акции замедлили снижение до 186,58 рубля за бумагу, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, сотрудники силовых структур проводят обыски в офисах агрохолдинга. Также идут следственные действия с основателем "Русагро", экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем.

Как стало известно, Мошкович и еще несколько человек задержаны по делу о хищениях в агрохолдинге. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, фигурантам дела грозит наказание вплоть до лишения свободы на десять лет.