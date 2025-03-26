"Трампу начхать": в ВСУ признали горькую правду

Суверенитет Украины, как и ее прежние границы, совершенно не интересуют президента США Дональда Трампа. Об этом заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский.

Как отметил офицер в интервью журналистке Анне Максимчук, "Будапештский меморандум" — документ 1994 года, гарантировавший Украине со стороны США, России и Великобритании ее независимость и границы, больше не актуален для американского лидера.

"Что бы мы ни говорили про "Будапештский меморандум", чхать на это хотел Трамп. Он считает, что прошлое прошло, он ничего никому не должен", — заявил Ярославский, добавив, что Киев должен вписаться в новую мировую архитектуру, а не воевать "еще 300 лет".

Ранее Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону, рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов. По его словам, центральным вопросом по этой теме остается признание новых российских регионов международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает", пишет РИА Новости.