Генштаб ВСУ открестился от ударов по российским энергообъектам

Киев не нарушал условия прекращения огня. Заявления об ударах Вооруженных сил Украины по российским энергообъектам не соответствуют действительности, заявил в Telegram-канале Генеральный штаб ВСУ.

В Минобороны России 26 марта заявили: киевский режим делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о мерах по урегулированию украинского конфликта. ВСУ продолжают наносить ущерб гражданской энергетической инфраструктуре России.

В военном ведомстве привели следующие факты: 25 марта в Курской области украинский дрон атаковал энергообъект филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго". 26 марта ночью у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут сбиты два украинских беспилотника, объектом атаки которых было оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Также 26 марта в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго".