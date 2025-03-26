"Стараюсь бывать там": Путин назвал одно из любимых мест в Петербурге

Владимир Путин старается бывать в Мариинском театре. Это одно из самых любимых мест президента в Санкт-Петербурге.

Об этом глава государства рассказала во время посещения в национального центра "Россия". Президенту показали выставку "Путешествие по России". Одна из ее фотозон представляет собой интерьеры Мариинки, и дает возможность посетителям почувствовать себя зрителями балета "Щелкунчик", передает РИА Новости.

Экскурсовод спросила у Путина, какое его любимое место в родном городе – Санкт-Петербурге. "Вот Мариинский театр вы назвали – одно из любимых мест. И "Щелкунчик" тоже. Стараюсь бывать там", — признался глава государства.