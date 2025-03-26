СМИ узнали о яростной реакции Трампа на слив данных из секретного чата

Дональд Трамп был в ярости. Президента США разозлил не сам факт утечки информации из секретного чата. Трампа вывело из себя то, что у его советника по нацбезопасности Майка Уолтца был сохранен номер главреда журнала The Atlantic, который в итоге "слил" переписку, рассказал источник издания Politico.

По данным источников, в команде Трампа считают, что именно советник по нацбезопасности передал информацию главному редактору The Atlantic. Хозяин Белого дома разговаривал по этому поводу с Уолтцем в понедельник несколько раз.

Когда факт утечки вскрылся, президент США публично встал на защиту советника. В Белом доме заявили, что Трамп полностью доверяет Майку Уолтцу. Однако отношения чиновника с ближайшим окружением главы государства ухудшились, утверждает издание.