Российская система противовоздушной обороны предотвратила очередную попытку киевского режима ударить по территории нашей страны с помощью беспилотника. Об этом в четверг, 27 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат — над территорией Брянской области.

Глава Брянской области Александр Богомаз подтвердил в своем Telegram-канале, что летевший на регион дрон был сбит. Губернатор поблагодарил бойцов сил ПВО, отметив, что пострадавших и разрушений удалось избежать.

Между тем киевский режим открещивается от ударов по российским энергетическим объектам, несмотря на мораторий на подобные удары, согласованный при участии Соединенных Штатов. Генштаб ВСУ уверяет, будто не нарушал условия прекращения огня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Запад никак не отреагировал на самую массированную атаку Киева по территории России — она была совершена сразу после того, как стороны согласовали прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.